На побережье Краснодарского края объявили беспилотную опасность
Днем 29 сентября в Краснодарском крае объявили беспилотную опасность. Она действует на территории Сочи, Туапсинского муниципального округа, Геленджика и Мостовского района.
В Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю предупредили жителей указанных территорий о необходимости соблюдать меры предосторожности. При объявлении опасности могут включаться сирены.
Ранее в Краснодарском крае ввели запрет на съемку и распространение информации об атаках беспилотников, работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Также запрещено публиковать сведения о местонахождении военных, потенциально опасных и критически важных объектов.
За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа составляет 300 тыс. руб.
Оперативный штаб Краснодарского края также создал канал в мессенджере Мах, где публикуются сообщения об угрозах беспилотников.