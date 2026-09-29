На побережье Краснодарского края объявили беспилотную опасность

Днем 29 сентября в Краснодарском крае объявили беспилотную опасность. Она действует на территории Сочи, Туапсинского муниципального округа, Геленджика и Мостовского района.

В Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю предупредили жителей указанных территорий о необходимости соблюдать меры предосторожности. При объявлении опасности могут включаться сирены.

Ранее в Краснодарском крае ввели запрет на съемку и распространение информации об атаках беспилотников, работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Также запрещено публиковать сведения о местонахождении военных, потенциально опасных и критически важных объектов.

За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа составляет 300 тыс. руб.

Оперативный штаб Краснодарского края также создал канал в мессенджере Мах, где публикуются сообщения об угрозах беспилотников.

Мария Удовик