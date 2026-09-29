В Геленджике начали подготовку к новогоднему оформлению города

В Геленджике обсудили подготовку города к Новому году и дальнейшее благоустройство общественных территорий. Эти вопросы рассмотрели на рабочей встрече с главным архитектором города Натальей Мальцевой, сообщил глава курорта Алексей Богодистов.

К Новому году планируется украсить учреждения социальной сферы, школы, детские сады, учреждения культуры и клубы в сельских округах. Отдельное внимание уделят оформлению территорий в селах, чтобы праздничное оформление появилось не только на центральных улицах Геленджика.

Для санаторно-курортной отрасли, ресторанов и предприятий города готовят брендбук. Ожидается, что представители бизнеса также оформят свои объекты к праздникам.

Второй вопрос касался территории набережной в районе улицы Красивой. Ранее здесь располагались аттракционы и различные коммерческие объекты, из-за чего часть территории была фактически ограничена для свободного доступа. По решению суда муниципальную землю освободили.

Теперь территорию планируют благоустроить и сделать доступной для жителей и гостей города. Предварительный проект уже подготовлен. В рамках благоустройства планируется максимально сохранить и усилить озеленение, а также предусмотреть места для отдыха. При этом территорию не будут перегружать объектами.

Мария Удовик