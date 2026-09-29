Суд конфисковал майнинговую ферму у нижегородца

Приокский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении нижегородца, обвиненного в причинении 5,2 млн руб. ущерба энергетикам из-за майнинга криптовалюты и незаконном хранении наркотика. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

По фабуле дела фигурант организовал майнинговую ферму в своем доме в поселке Новинки и самовольно подключился к электросетям. Также при обысках у него полицейские обнаружили 10,7 г марихуаны. В рамках уголовного дела суд арестовал оборудование, электронику, дом и земельный участок фигуранта общей стоимостью 11,9 млн руб.

Приговором суда ему назначен штраф 150 тыс. руб., с осужденного решено взыскать 5,2 млн руб. в счет погашения ущерба. Майнинговое оборудование конфисковали и обратили в доход государства.

Владимир Зубарев