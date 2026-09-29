В Перми выставят на торги участки под спортивный центр и многоквартирный дом

В октябре в Перми пройдут четыре аукциона на право заключения договоров аренды и купли-продажи. На торги выставлено 37 земельных участков общей площадью 136,8 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

21 участок предназначен для индивидуального жилищного строительства. Площадка по улице 2-й Юрлинской, 4 в Орджоникидзевском районе выделена для строительства физкультурно-оздоровительного центра высотой до четырех этажей. Его предлагается арендовать на 7 лет и 4 месяца.

Также на торги выставлен участок по улице Генерала Черняховского, 53а, предназначенный для строительства многоквартирного дома. Его площадь составляет 2,5 тыс. кв. м. Территория относится к зоне среднеэтажной жилой застройки, здесь допускается строительство домов высотой до восьми этажей. Срок аренды составляет 4 года и 10 месяцев. Этот участок уже выставлялся на торги в апреле текущего года. Еще 14 участков в Кировском районе сдаются в аренду для размещения объектов легкой промышленности и складов.

Аукционы на право заключения договоров аренды и купли-продажи состоятся 1, 8, 15 и 22 октября.