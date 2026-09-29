Судья в отставке из КБР, его секретарь и помощница получили сроки за взятки

Мировой судья в отставке Мухамед Темботов получил девять лет колонии строгого режима по делу о получении взяток от участников судебных процессов. Об этом сообщает СУ СКР по Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, с ноября 2024 года по май 2025 года Темботов вместе с секретарем судебного заседания Марианной Карасовой и помощником судьи Еленой Рашидовой неоднократно получал от участников судопроизводства от 10 тыс. до 100 тыс. руб. за принятие решений по административным делам.

В мае 2025 года сотрудники ФСБ задержали фигурантов после получения 100 тыс. руб. от местного жителя.

Суд назначил Карасовой восемь лет лишения свободы, Рашидовой — 7,5 года колонии общего режима. Всем троим также назначены штрафы от 500 тыс. до 2,5 млн руб.

В зависимости от роли фигурантам вменяли получение взятки должностным лицом организованной группой по предварительному сговору (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и мелкое взяточничество через посредника (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).

Валерий Климов