Пляж экорезиденции «Белые ночи» в Сочи украсил новый арт-объект

На пляже премиальной экорезиденции «Белые ночи» в Сочи появился новый арт-объект — мурал краснодарского художника Георгия Куринова.

Фото: пресс-служба PARADE Developmen

Граффити длиной 48 м и высотой 3 м стало частью пляжной территории проекта, который реализует Parade Development.

Композиция мурала отражает философию южной жизни. Художник использовал элементы фасадов, геометрию арок и концептуальные цвета, гармонично вписав работу в архитектурную концепцию проекта, выполненную в стиле биофильного дизайна.

«Такие арт-коллаборации мы считаем важной частью проекта, поскольку искусство в данном случае — это больше, чем декоративная функция. Мы видим в таком сотрудничестве и стратегическую составляющую: сегодня, помимо архитектуры и прямого назначения здания, потребителю важно передавать ценности девелопера. Культура и искусство помогают решать эту задачу»,— отметила коммерческий директор Parade Development Тамара Коломийцева.

Проект предусматривает сохранение исторического здания санатория в стиле советского постмодернизма, а также строительство четырех новых корпусов в песочных и белых тонах с использованием экологичных материалов.

Реконструкция экорезиденции «Белые ночи» продолжается, однако часть инфраструктуры уже доступна для посещения. Клиенты и партнеры могут посетить отдел продаж и оценить благоустройство проекта, включая детские площадки и спортивные комплексы с падел-кортами. Также открыт демомаршрут через дендропарк к морю, на котором можно увидеть новый арт-объект.

С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф Входит в ГК Parade Development СЗ САНАТОРИЙ БЕЛЫЕ НОЧИ | ЕИСЖС Информация о застройщике в ЕИСЖС

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