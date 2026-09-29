Жителя Архангельска приговорили к 6 годам за кражу 30 млн с банковских счетов

В Архангельске Октябрьский районный суд вынес приговор по делу о мошенничестве, кражах и неправомерном доступе к банковским приложениям. Обвиняемый проведет 6 лет в колонии общего режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мужчина под предлогом инвестирования средств в предпринимательскую деятельность по договоренности оформлял на знакомых кредиты в банковских учреждениях

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Мужчина под предлогом инвестирования средств в предпринимательскую деятельность по договоренности оформлял на знакомых кредиты в банковских учреждениях

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации пресс-службы прокуратуры Архангельской области и НАО, в суде установили, что с 2020 по 2024 год мужчина под предлогом инвестирования средств в предпринимательскую деятельность по договоренности оформлял на знакомых кредиты в банковских учреждениях. Таким образом, житель Архангельска совершил хищения денежных средств на сумму более 30 миллионов рублей.

Действия осужденного были квалифицированы сразу по нескольким статьям уголовного кодекса: по ч. 1-4 ст. 159, п. «в, г» ч. 3 ст. 158 и ч. 2 ст. 272 УК РФ — мошенничество, кражи и неправомерный доступ к банковским приложениям.

Мария Одностеблец