Застройщик из Кисловодска повторно выставил дебиторку на 148 млн рублей на торги

Конкурсный управляющий ставропольского ООО «Кислород» Ирина Новикова объявила повторные торги по продаже прав требования дебиторской задолженности на общую сумму свыше 148 млн рублей после того, как первый аукцион не привлёк ни одного участника. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Аукцион, состоявшийся 28 сентября на электронной площадке «Вердиктъ», признан несостоявшимся: по всем четырём лотам на права требования дебиторской задолженности не поступило ни одной заявки.

В связи с этим организатор объявил повторную процедуру. На продажу выставлены права требования к физическим и юридическим лицам на общую сумму свыше 148 млн рублей: задолженность Николая Федарца (г. Черкесск) — 3,53 млн руб., начальная цена — 3,17 млн руб., задолженность Фатимы Джазаевой (г. Черкесск) — 1,1 млн руб., начальная цена — 990 тыс. руб., задолженность Лейлы Байчоровой (г. Кисловодск) — 29,36 млн руб., начальная цена — 26,42 млн руб., задолженность ООО «Фирма Меркурий» — 113,02 млн руб., начальная цена — 101,71 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кислород» зарегистрировано в 2018 году в г. Кисловодск Ставропольского края. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч руб. Учредитель — Лейла Байчорова. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.

Торги пройдут без учета НДС. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены лота.

Приём заявок открыт с 5 октября (10:00 мск) по 11 ноября (10:00 мск), сами торги назначены на 16 ноября 2026 года. Для участия необходимо внести задаток в размере 20% от начальной цены.

ООО «Кислород» находится в процедуре конкурсного производства на основании решения Арбитражного суда Ставропольского края от 7 ноября 2023 года. Ирина Новикова действует от имени Ассоциации МСРО «Содействие» (г. Орёл). Победитель торгов обязан подписать договор уступки прав требования в течение пяти дней после подведения итогов и оплатить лот в течение 30 дней. При отказе от сделки задаток не возвращается, а право покупки переходит к участнику, предложившему вторую по величине цену.

Тат Гаспарян