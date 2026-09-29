В 12 населенных пунктах Ставрополья 30 сентября ограничат водоснабжение
В 12 населенных пунктах Минераловодского округа Ставропольского края 30 сентября временно ограничат подачу воды и снизят давление. Об этом сообщает «Ставрополькрайводоканал».
Ограничения связаны с промывкой фильтров на очистных сооружениях водоснабжения села Солуно-Дмитриевское. Работы должны увеличить объем подачи воды.
Без полноценного водоснабжения могут остаться жители Нагутского, Нижней Александровки, Марьиных Колодцев, Греческого, Розовки, Веселого, Сухой Падины, Апанасенко, Свободного Труда, Безивановки, Утренней Долины и Старотарского.
На время работ будет организован подвоз воды.