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В 12 населенных пунктах Ставрополья 30 сентября ограничат водоснабжение

В 12 населенных пунктах Минераловодского округа Ставропольского края 30 сентября временно ограничат подачу воды и снизят давление. Об этом сообщает «Ставрополькрайводоканал».

Ограничения связаны с промывкой фильтров на очистных сооружениях водоснабжения села Солуно-Дмитриевское. Работы должны увеличить объем подачи воды.

Без полноценного водоснабжения могут остаться жители Нагутского, Нижней Александровки, Марьиных Колодцев, Греческого, Розовки, Веселого, Сухой Падины, Апанасенко, Свободного Труда, Безивановки, Утренней Долины и Старотарского.

На время работ будет организован подвоз воды.

Валерий Климов

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