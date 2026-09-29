Оборот розничной торговли в Прикамье за 8 месяцев 2026 года вырос на 6,3%

Оборот розничной торговли в Пермском крае в январе-августе 2026 года сложился в сумме 640,1 млрд руб., что составляет 106,3% к соответствующему периоду прошлого года, сообщает Пермьстат. Доля непродовольственных товаров составила 52,5%, доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий — 47,5%.

В то же время оборот общественного питания в Пермском крае за этот же период снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 43,4 млрд руб.

Объем товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 сентября 2026 года составил 57,2 млрд руб., что соответствует 38 дням торговли.