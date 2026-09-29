Структуры Газпромбанка продали проект люксового отеля на Марсовом поле в Петербурге
Структуры, связанные с Газпромбанком, продали проект пятизвездочной гостиницы на Марсовом поле в Петербурге. Новым владельцем ООО «Лотос Отели» стало АО «Старт Инвест», сообщает «Ъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.
Управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский оценивает сделку в 2,5-3 млрд рублей
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
Гендиректор «Старт Инвест» Виктория Соболевская подтвердила изданию приобретение 100% долей компании. Новый инвестор намерен возобновить реконструкцию бывших казарм Павловского полка — объекта культурного наследия федерального значения. В здании площадью 24,7 тыс. кв. м планируется открыть гостиницу на 117 номеров и 52 апартамента.
Стоимость сделки не раскрывается. Управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский оценивает ее в 2,5-3 млрд руб. При этом завершение проекта потребует значительно больших вложений: по оценке Nikoliers, около 12,35 млрд руб., а по расчетам IBC Real Estate — 15-17 млрд руб.
Первоначально реконструкцией здания занималась Plaza Lotus Group, получившая объект по инвестиционному соглашению со Смольным в 2011 году. В 2018 году проект за долги перешел банку «Санкт-Петербург», который собирался инвестировать в завершение реконструкции 5 млрд руб. В 2024 году объект приобрела структура, связанная с Газпромбанком. Стоимость этой сделки эксперт NF Group Сергей Дуванов оценивал также в 5 млрд руб., о чем ранее писал «Ъ Северо-Запад» в материале «"Газпром" примеряет люкс».