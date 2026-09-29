Структуры Газпромбанка продали проект люксового отеля на Марсовом поле в Петербурге

Структуры, связанные с Газпромбанком, продали проект пятизвездочной гостиницы на Марсовом поле в Петербурге. Новым владельцем ООО «Лотос Отели» стало АО «Старт Инвест», сообщает «Ъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский оценивает сделку в 2,5-3 млрд рублей

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский оценивает сделку в 2,5-3 млрд рублей

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Гендиректор «Старт Инвест» Виктория Соболевская подтвердила изданию приобретение 100% долей компании. Новый инвестор намерен возобновить реконструкцию бывших казарм Павловского полка — объекта культурного наследия федерального значения. В здании площадью 24,7 тыс. кв. м планируется открыть гостиницу на 117 номеров и 52 апартамента.

Стоимость сделки не раскрывается. Управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский оценивает ее в 2,5-3 млрд руб. При этом завершение проекта потребует значительно больших вложений: по оценке Nikoliers, около 12,35 млрд руб., а по расчетам IBC Real Estate — 15-17 млрд руб.

Первоначально реконструкцией здания занималась Plaza Lotus Group, получившая объект по инвестиционному соглашению со Смольным в 2011 году. В 2018 году проект за долги перешел банку «Санкт-Петербург», который собирался инвестировать в завершение реконструкции 5 млрд руб. В 2024 году объект приобрела структура, связанная с Газпромбанком. Стоимость этой сделки эксперт NF Group Сергей Дуванов оценивал также в 5 млрд руб., о чем ранее писал «Ъ Северо-Запад» в материале «"Газпром" примеряет люкс».

Карина Дроздецкая