На Кубани спрос на товары для строительства на маркетплейсах вырос почти в 2 раза

Спрос на товары для ремонта и строительства на Ozon в Краснодарском крае в первом полугодии 2026 года вырос в 1,8 раза год к году. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе маркетплейса. Редакция также направила аналогичный запрос в Wildberries. На момент публикации ответ не поступил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Внутри категории наибольший годовой рост спроса продемонстрировали готовые дома и проекты жилья (увеличение в 2,5 раза). Далее следуют комплектующие для промышленно-строительного оборудования и сама техника этой группы — спрос на них вырос в 2,2 и 2,1 раза соответственно.

В компании связывают рост в том числе с изменением структуры покупок со стороны профессиональных клиентов. Ремонтные бригады, небольшие подрядчики и частные специалисты стали использовать площадку не только для приобретения отдельных позиций, но и для закупки основного объема необходимых для работы материалов.

Ранее профессиональные покупатели, по оценке Ozon, преимущественно заказывали отдельные материалы или докупали недостающие позиции уже в процессе ремонта. Теперь они все чаще приобретают на маркетплейсе практически весь необходимый ассортимент.

Как писал «Ъ-Кубань», всего в строительной отрасли Краснодарского края заняты более 30 тыс. человек. По словам руководителя Национального объединения «Производители строительных материалов и строительной индустрии» по ЮФО Максима Ясенецкого, в регионе работают 516 предприятий и более 3 тыс. организаций по профилю.

Анна Гречко