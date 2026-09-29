В Северной Осетии раскрыли схему оформления кредитов на вымышленных лиц

Сотрудники Бюро специальных технических мероприятий МВД по Северной Осетии раскрыли схему оформления потребительского кредита с использованием чужой учетной записи. Подозреваемым стал местный житель 2000 года рождения, работающий в магазине сотовой связи.

По данным полиции, мужчина через брокерское приложение оформил потребительский кредит на 192,5 тыс. руб., использовав учетную запись своей 29-летней коллеги. При оформлении займа он указал вымышленные персональные данные, изменив отчество, а также прикрепил фотографию своего знакомого 1987 года рождения.

В МВД сообщили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена и задокументирована деятельность мужчины, которую правоохранители связывают с неправомерным воздействием на критическую информационную инфраструктуру и мошенничеством в сфере кредитования.

По данному факту следственная часть Следственного управления МВД по Республике Северная Осетия — Алания возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 274.1 УК РФ (нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.