Застройщиков в Сочи обязали выплатить 79,2 млн рублей за дома на землях ИЖС

Хостинский районный суд Сочи взыскал 79,2 млн руб. в пользу муниципального образования за убытки, причиненные строительством и реконструкцией многоквартирных домов без соответствующей разрешительной документации.

Как установил суд, ответчики возвели и реконструировали на земельных участках, предназначенных для строительства индивидуальных жилых домов, здания, которые фактически используются как многоквартирные. В частности, на улицах Платановой и Камо были построены и реконструированы дома общей площадью 9,7 тыс. кв. м.

При этом назначение земельных участков не предусматривает строительство многоквартирных домов. Суд пришел к выводу, что такая деятельность повлекла дополнительные расходы на обеспечение жителей необходимой социальной инфраструктурой.

По итогам рассмотрения дела суд взыскал с ответчиков в пользу муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 79,2 млн руб. в счет возмещения причиненных убытков.

Мария Удовик