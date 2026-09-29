В Адыгее приступили к устройству земляного полотна обхода Майкопа

На втором этапе третьей очереди обхода Майкопа в Адыгее подрядчик приступил к формированию земляного полотна и устройству искусственных сооружений. Новый участок дороги станет продолжением существующего обхода и выйдет на федеральную трассу А-159 Майкоп—Гузерипль, ведущую в направлении Кавказского государственного биосферного заповедника. Завершить строительство планируется в 2032 году, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минстрое.

Перед началом основных работ подрядчик выполнил разбивку и выноску оси будущей трассы. Сейчас на участках расположения искусственных сооружений пробурены скважины, устроены опоры и ригели, смонтированы балки пролетных строений. Также выполняется омоноличивание межбалочных швов.

Параллельно дорожники формируют земляное полотно будущей трассы. На отдельных участках снят плодородный слой почвы, выполнены выемки и насыпи, ведется отсыпка слоев дорожной одежды, которые станут основанием проезжей части.

В состав нового участка обхода войдут семь искусственных сооружений — мосты, путепроводы и транспортные развязки. В частности, в районе хутора Причтовского над федеральной дорогой А-159 возводится путепровод длиной 61 пог. м. После завершения работ по нему дорожники приступят к устройству подъездов.

Новый участок должен связать существующий обход Майкопа с А-159. Дорога также обеспечит транспортный доступ в направлении туристических территорий Адыгеи, включая маршруты к природным достопримечательностям Кавказского государственного биосферного заповедника.

Ранее в республике были введены в эксплуатацию первая и вторая очереди, а также первый этап третьей очереди обхода Майкопа. Общая протяженность уже построенного обхода составляет 27 км.

Анна Гречко