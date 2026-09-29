В Прикамье появятся роботы-доставщики

Правительство РФ установило экспериментальный правовой режим для использования роботов-доставщиков, с помощью которых компании предоставляют транспортные и логистические услуги. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства. Режим будет установлен в 34 регионах, в том числе в Пермском крае. Срок его действия — три года. Также он будет распространяться на республики Татарстан и Башкортостан, Краснодарский край, Владимирскую, Оренбургскую, Рязанскую, Самарскую и другие области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Ровер будет соответствовать ряду требований. В том числе робот должен иметь длину более 80 см,ширину — не более 110 см, весить не более 120 кг без учета груза и развивать скорость не более 25 км в час. Также он будет оснащен QR-кодом , данными, позволяющими идентифицировать субъект экспериментального правового режима. Кроме того, компании - владельцы роботов-доставщиков обязаны застраховать каждого робота не менее чем на 500 тыс. руб.