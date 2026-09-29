Число поручительств для бизнеса на Ставрополье выросло на 18% за год

С начала года краевой гарантийный фонд Ставрополья выдал порядка ста поручительств на развитие бизнеса на общую сумму 642 млн руб. Об этом сообщил министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным властей, предприниматели привлекли более 1,3 млрд руб. финансирования. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных поручительств увеличилось на 18%. Чаще всего поддержку фонда получают предприниматели в сфере торговли — 35,4%, на втором месте сельское хозяйство — 22,6%, на третьем производство — 18,8%. Далее следуют услуги — 15,6% и строительство — 7,5%.

Кроме того, участники спецоперации и члены их семей с начала года от гарантийного фонда они получили 8,2 млн руб. поручительств, а суммарный объем привлеченного ими финансирования превысил 16 млн руб.

Константин Соловьев