Все будет чип-чип

В Самарской области с 1 марта 2027 года станут обязательными чипирование и регистрация домашних собак. Чиновники уверены, что это поможет установить точное количество животных на территории региона, сократить численность бродячих собак и пресечь случаи «анонимного использования животных», в том числе жестокое обращение. По мнению экспертов, нововведение поможет в первую очередь сократить количество животных, оставленных без надзора владельцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Постановление правительства региона «Об утверждении порядка регистрации домашних животных на территории Самарской области» опубликовано 25 сентября и вступит в силу 1 марта 2027 года. Физические или юридические лица, у которых есть собака, достигшая трехмесячного возраста, обязаны зарегистрировать животное в течение трех месяцев со дня вступления постановления в законную силу. Владельцы щенков обязаны поставить их на учет в течение 14 календарных дней с даты достижения трехмесячного возраста. Домашних кошек регистрировать не обязательно, а только по желанию владельца.

Чиновники уверены, что новые нормы содействуют «профилактике особо опасных инфекционных и паразитарных болезней человека и животных, установлению общего количества домашних животных на территории Самарской области, определению принадлежности животных их владельцам», «сокращению численности животных без владельцев» и «борьбе с анонимным использованием животных, в том числе в случаях жестокого обращения и правовых споров». Подобные правила уже действуют в ряде других регионов страны: Московской, Ленинградской, Оренбургской, Нижегородской областях, республиках Татарстан, Коми, Бурятия, Марий Эл и т. д.

В Самарской области до нововведения обязательному чипированию подлежали только бездомные животные в рамках федеральной программы ОСВВ (метод гуманного регулирования численности бездомных животных, предусматривающий отлов, стерилизацию, вакцинацию с чипированием и возврат в прежнюю среду обитания). При этом, согласно принятому депутатами Самарской губернской думы в 2024 году закону, допускается эвтаназия агрессивных или тяжело больных особей. В июле этого года Самарский областной суд по иску зоозащитников запретил умерщвление животных в случаях, если они только угрожали человеку, но никого не покусали и не покалечили.

По данным ООО «ФлагманВет», муниципального подрядчика по отлову бездомных животных, в прошлом году отловлено около 3 тыс. животных, в текущем — около 1,5 тыс. В целом в регионе насчитывается около 8 тыс. бродячих собак.

Согласно утвержденному порядку регистрации домашних животных, информация о животном и его владельце вносится в реестр Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (ФГИС ВетИС) «и (или) в информационную систему учета, действующую на территории Самарской области (при наличии)». Сведения в реестр вносят специалисты государственных учреждений Самарской области, подведомственных Комитету ветеринарии региона. Наличие электронного чипа является обязательным для регистрации собак или кошек, при этом выбрать ветеринарную клинику для чипирования можно самостоятельно. Для регистрации питомца нужно предоставить заявление установленной формы, документ, подтверждающий личность владельца, само животное и его ветеринарный паспорт, ИНН, СНИЛС, согласие на обработку персональных данных. Идентификационный номер присваивается животному однократно и действует на протяжении всей жизни. При смене владельца в реестр вносится соответствующая запись.

По мнению депутата Самарской губернской думы восьмого созыва Александра Степанова, у нововведения «есть плюсы». «Сейчас как раз осень, и мы видим огромное количество собак, которых просто выкидывают по окончании дачного сезона, то есть снова на периферии Самары и Тольятти растет количество бродячих собак, которые собираются в стаи. Конечно же, у людей должна быть понятная ответственность за животных, которых они заводят»,— говорит парламентарий.

По словам Инны Тарасенко, главы ООО «ФлагманВет», обязательная регистрация животных поможет в первую очередь установить собственника животного, которое находится без надзора на улице. «Сейчас существует определенное количество спорных ситуаций, в которых возмещение ущерба имуществу или здоровью граждан ложится на администрацию города, хотя должно ложится на владельца, нарушающего закон. Эта мера отсечет какой-то процент безнадзорных животных на улице, так как собственники вряд ли захотят нести подобную финансовую нагрузку»,— отмечает Инна Тарасенко.

Сабрина Самедова