В Петербурге в 2027 году повысят стоимость проезда в метро и наземном транспорте

В Санкт-Петербурге в 2027 году планируется повысить стоимость проезда в метро и наземном общественном транспорте. Об этом сообщил вице-губернатор города Алексей Корабельников на встрече с журналистами, посвященной проекту бюджета Петербурга на 2027–2029 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Корабельников допустил повышение тарифов на проезд в Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Корабельников допустил повышение тарифов на проезд в Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По его словам, индексация тарифов неизбежна из-за роста цен и расходов перевозчиков, в том числе на электроэнергию.

«Индексация — она 100% будет, поскольку вы понимаете, что у нас цены, к сожалению, не стоят на месте. Что-то растет в пределах фактической инфляции. Что-то с опережающими темпами. Если говорить про наземный и электрический транспорт, то стоимость электроэнергии составляет приличную величину»,— заявил вице-губернатор.

При этом конкретный размер повышения пока не определен. Решение о новых тарифах, как отметил господин Корабельников, традиционно принимается в декабре.

«Все решения по тарифам принимаются в декабре. Я думаю, что будет повышение и наземного транспорта, и метро»,— сообщил он.

Матвей Николаев