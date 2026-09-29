Пензенца приговорили в 8 годам за финансирование терроризма на 8,6 тыс. рублей

Центральный окружной военный суд приговорил 48-летнего жителя Пензы к восьми годам за финансирование терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Суд установил, что с мая 2022-го по ноябрь 2023 года мужчина перевел на счет террористической организации 8,6 тыс. руб. Согласно приговору, первые три года осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

В доход государства конфискованы перечисленные деньги и мобильный телефон, использованный при совершении преступления. Приговор не вступил в законную силу.

Нина Шевченко