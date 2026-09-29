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Доля пожилых жителей Татарстана к 2030 году достигнет 30%

Пожилые жители составляют почти четверть населения Татарстана. По демографическим прогнозам, к 2030 году их доля увеличится до 30%, сообщила первый замминистра здравоохранения Татарстана Елена Демьянова.

Доля пожилых жителей Татарстана к 2030 году достигнет 30%

Доля пожилых жителей Татарстана к 2030 году достигнет 30%

Фото: Дмитрий Ермаков / Коммерсантъ

Доля пожилых жителей Татарстана к 2030 году достигнет 30%

Фото: Дмитрий Ермаков / Коммерсантъ

Самая высокая доля молодого населения — в Казани, Нижнекамске, Набережных Челнах и Альметьевске. Наиболее возрастное население — в Ютазинском, Пестречинском и Заинском районах республики.

Анна Кайдалова