Пожилые жители составляют почти четверть населения Татарстана. По демографическим прогнозам, к 2030 году их доля увеличится до 30%, сообщила первый замминистра здравоохранения Татарстана Елена Демьянова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доля пожилых жителей Татарстана к 2030 году достигнет 30%

Фото: Дмитрий Ермаков / Коммерсантъ Доля пожилых жителей Татарстана к 2030 году достигнет 30%

Фото: Дмитрий Ермаков / Коммерсантъ

Самая высокая доля молодого населения — в Казани, Нижнекамске, Набережных Челнах и Альметьевске. Наиболее возрастное население — в Ютазинском, Пестречинском и Заинском районах республики.

Анна Кайдалова