Жительницу Кургана обвиняют в мошенничестве с маткапиталом на 55 млн рублей

Следственное управление УМВД России по Тюмени завершило расследование уголовного дела в отношении организатора — 44-летней жительницы Кургана — и 17 участников преступной группы. Их обвиняют в серии мошенничеств с обналичиванием средств материнского капитала (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По данным следствия, схему хищения бюджетных денег в 2015 году разработала жительница Кургана. Она создала компанию, которая официально занималась предоставлением консультационных услуг при покупке и продаже недвижимости, и привлекла к преступлениям 17 человек. Подельники находили через знакомых матерей, еще не получивших выплату после рождения ребенка. Тогда маткапитал составлял около 466 тыс. руб. Сообщники вводили гражданок в заблуждение, уверяя, что есть законный способ получить часть положенной от государства суммы на руки. После они подбирали в Курганской области дома в небольших поселках и деревнях стоимостью около 80 тыс. руб., а гражданки подписывали договоры, где стоимость недвижимости намеренно завышалась до размера материнского капитала. Документы направлялись в пенсионный фонд для перечисления компенсаций. Продавец дома получал 80 тыс. руб., мать — 50–80 тыс. руб., остальная сумма уходила подельникам. Так они похитили 55 млн руб. из бюджета.

Организатора ОПГ также обвиняют в легализации средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), поскольку она, по версии следствия, искала желающих улучшить кредитную историю, предоставляла займы и переводила средства на их карты. Граждане сразу же возвращали ей эти деньги наличными.

Виталина Ярховска