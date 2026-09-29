В Татарстане в этом году на модернизацию коммунальной инфраструктуры по федеральной и республиканской программам предусмотрено 5,1 млрд руб. В рамках проектов планируется заменить 287 км инженерных сетей, сообщил начальник управления ЖКХ Минстроя республики Айрат Галлямов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На модернизацию коммунальных сетей Татарстана направят 5,1 млрд рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ На модернизацию коммунальных сетей Татарстана направят 5,1 млрд рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По федеральной программе реализуется 17 объектов на 2,5 млрд руб., 14 из них уже завершены, на трех работы продолжаются. По этой программе планируется заменить 49 км сетей.

По республиканской программе предусмотрено 116 мероприятий: 78 завершены, еще на 35 работы продолжаются. Планируется заменить 238 км сетей.

В прошлом году в рамках двух программ было реализовано 168 объектов и заменено 419 км инженерных сетей. Общий объем финансирования составил более 12,5 млрд руб.

Анна Кайдалова