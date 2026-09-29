Цифровое заселение через MAX подключили в 28 гостиницах Волгоградской области
28 гостиниц и других объектов размещения в Волгоградской области уже поддерживают цифровое заселение через мессенджер MAX. Это четвертый результат среди регионов ЮФО, сообщили в администрации региона.
Фото: Администрация Волгоградской области
По информации областного комитета экономической политики и развития, для регистрации достаточно отсканировать QR-код со смартфона. Сведения автоматически загружаются из государственных систем, передаются в систему бронирования в зашифрованном виде и соответствуют требованиям закона о персональных данных. Автоматизация также снижает вероятность ошибок при ручном вводе, уточнили в пресс-службе.
С 1 сентября в реестре Росаккредитации появилась специальная отметка о внедрении цифрового заселения. Отели могут получить ее через личный кабинет службы. После этого информация становится видна пользователям при поиске гостиниц, а в реестре появился фильтр «заселение через MAX».