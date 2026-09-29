Ишматова впервые прокомментировала свое избрание депутатом Госдумы от Удмуртии

Депутат Госдумы от Удмуртии Татьяна Ишматова («Единая Россия») впервые прокомментировала свое избрание в нижнюю палату. Действующий вице-спикер Госсовета республики назвала это «новым этапом жизни, профессионального пути, личностного становления».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал Татьяны Ишматовой в "Maкс" Фото: канал Татьяны Ишматовой в "Maкс"

«На раскачку времени нет. Уже сегодня заседание фракции, а завтра — первая сессия. Если сказать, что волнуюсь — ничего не сказать. От чувства ответственности, от желания быть полезной, от того, что впервые оторвалась от дома так далеко»,— написала в Max госпожа Ишматова.

Она добавила, что «нарабатывать авторитет и право голоса — дело непростое и требующее времени». «Но одно обещаю точно — буду стараться. Буду всегда со своей республикой»,— резюмировала депутат.

Напомним, Татьяна Ишматова получила мандат по региональной группе «Единой России» в Удмуртии. Депутатом Госдумы она стала впервые. Помимо нее, партию от Удмуртии в парламенте представляют действующие депутаты нижней палаты, одномандатники Олег Гарин и Андрей Исаев.

Вице-спикером Госсовета Удмуртии Татьяна Ишматова стала в 2022 году. С 2017 года по настоящее время она возглавляет комиссию парламента региона по науке, образованию и поддержке развития институтов гражданского общества. В 2009-2017 годах госпожа Ишматова была замминистра национальной политики Удмуртии. Ей 46 лет.

Напомним, по итогам выборов в Госдуму ЕР получила 349 мандатов, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17, «Родина» — 1, самовыдвиженцы — 4. Первое заседание нового созыва нижней палаты запланировано на 30 сентября.

По итогам выборов ЕР, «Новые люди» и ЛДПР укрепили свои позиции в Удмуртии в сравнении с голосованием пятилетней давности. Более того, партия Андрея Нечаева заняла в регионе третье место. Наименьшую активность избиратели проявили в Ижевске, где явка составила порядка 40%. Эксперты называют нынешние выборы самыми скучными и считают показатели большинства партий заслугой исключительно федеральной повестки.

Подробнее об этом читайте в материале «Могли быть любые фамилии, и это бы сильно на результате не сказалось».