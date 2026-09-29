Бюджет Петербурга на 2027 год предусматривает дефицит в 103 млрд рублей

Доходы бюджета Санкт-Петербурга в 2027 году планируется установить на уровне 1,522 трлн рублей, расходы — 1,625 трлн рублей. Таким образом, дефицит городской казны может составить 103 млрд рублей, или 6,9% от доходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доходы бюджета Петербурга в 2027 году запланировали на уровне 1,522 трлн рублей

Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ Доходы бюджета Петербурга в 2027 году запланировали на уровне 1,522 трлн рублей

Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ

Параметры проекта бюджета 29 сентября представил вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников на встрече с журналистами.

Наибольшую долю расходов планируется направить на образование — 24%. Еще 16% придется на социальную политику, 14% — на транспорт, 11% — на здравоохранение.

Объем адресной инвестиционной программы в 2027 году составит 237 млрд рублей. Около четверти этой суммы предусмотрено на развитие дорожного хозяйства.

В последующие годы основные параметры бюджета также предусматривают дефицит. В 2028 году доходы запланированы на уровне 1,618 трлн рублей, расходы — 1,718 трлн. В 2029 году эти показатели составят 1,718 трлн и 1,773 трлн рублей соответственно.

Матвей Николаев