В Ярославской области дети учителей получат приоритет при зачислении в детсады

В Ярославской области детей учителей будут принимать в дошкольные образовательные организации в первоочередном порядке. Такое решение было принято на заседании областной думы 29 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Ранее заместитель министра образования Александр Гудков пояснял, что мера направлена на повышение престижа профессии учителя и обеспечение благоприятных условий для осуществления профессиональной деятельности.

Президент Владимир Путин в июле подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей, в котором рекомендовал регионам приоритетно принимать детей педагогов в детсады.

Алла Чижова