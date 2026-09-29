Летом в общепите на Кубани оказались наиболее востребованы повара, пекари и кондитеры

На рынке труда сферы туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса Краснодарского края летом 2026 года наиболее востребованными работодателями оставались повара, пекари и кондитеры. На одну вакансию в этих специальностях приходилось в среднем 2,7 резюме, сообщила директор hh.ru в регионах Марина Качанова «Бизнес FM Краснодар».

Наиболее высокая конкуренция среди соискателей зафиксирована на позиции менеджеров и руководителей административно-хозяйственных отделов — 48 резюме на вакансию. У администраторов показатель составил 29,6 резюме, у менеджеров по туризму — 25,1, у официантов, барменов и бариста — 20,5, у менеджеров ресторанов — 17,7, у хостес — 14,7.

Всего с июня по август в Краснодарском крае работодатели разместили более 8,3 тыс. вакансий в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны», что на 1% меньше показателя годом ранее. При этом спрос на поваров, пекарей и кондитеров вырос на 9% — для них было опубликовано более 3,7 тыс. предложений. Максимальное число вакансий пришлось на июнь.

Почти половина предложений о работе в отрасли была сосредоточена в Краснодаре — 46%. На Сочи пришлось 8% вакансий, на Новороссийск — 6%.

В целом по отрасли на одну вакансию приходилось восемь активных резюме. По данным hh.ru, нормальным считается диапазон от четырех до восьми резюме на вакансию. Медианная предлагаемая работодателями зарплата составила 65,1 тыс. руб., тогда как медианные зарплатные ожидания соискателей достигли 70 тыс. руб.