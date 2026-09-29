В Саратовской области отремонтировали 15 км трассы в сторону Тамбовской области

В Саратовской области отремонтировали 15-километровый участок трассы Турки — Лунино — Марьино. Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Дорога связывает Турковский и Романовский районы и выходит на Тамбовскую область, сообщили в министерстве дорожного хозяйства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство дорожного хозяйства Саратовской области Фото: Министерство дорожного хозяйства Саратовской области

Дорога обеспечивает сообщение 13 населенных пунктов с райцентром, по ней проезжают скорая и экстренные службы, проходит школьный маршрут «Каменка — Ромашовка» протяженностью 15 км. Рядом расположен крупный элеватор в поселке Ромашовка. В этих селах находятся четыре ФАПа и девять крестьянско-фермерских хозяйств.

На объекте уложили слой асфальтогранулобетона и два слоя асфальтобетона, нанесли разметку, установили знаки и барьерные ограждения.

Контракт заключили в феврале 2026 года с ООО «ДСК» из Турковского района на 479,5 млн руб. По данным ЕИС «Закупки», с 2025 года по трассе заключено три контракта на сумму около 505 млн руб.

Нина Шевченко