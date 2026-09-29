В Соликамске стоимость проезда в общественном транспорте станет выше, чем в Перми

С 1 октября тариф на услугу по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на городских маршрутах в Соликамске составит 48 руб., сообщает администрация Соликамского городского округа. Соответствующее решение было закреплено постановлением муниципалитета вчера.

Таким образом, тариф на проезд вырастет сразу на 8 руб. и станет одним из самых высоких в регионе. Напомним, в Перми тариф на проезд в общественном транспорте составляет 43 руб., в Добрянке - 50 руб.

Как сообщает администрация Соликамска, перевозчики официально подали в тарифную комиссию администрации округа расчеты на повышение стоимости проезда в размере 67 руб. за одну поездку на маршрутах городского сообщения. «Сумма обоснована ростом цен на топливо, запчасти, обслуживание транспорта, затратами на повышение зарплаты сотрудников и обновление автопарка. Тарифная комиссия рассмотрела пакет документов, в итоге было принято решение увеличить тариф до 48 руб. без рентабельности компаний-перевозчиков. Решение закреплено постановлением администрации Соликамского округа», — сообщается на странице муниципалитета.