В Краснодаре осудили фигурантов дела об убийстве двоих предпринимателей

Советский районный суд Краснодара приговорил к лишению свободы Антраника Яланузяна, Эдуарда Карагозяна и Рафаела Чолокяна, признанных виновными в убийстве двух предпринимателей в Сочи. Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей, которая признала доказанными обстоятельства преступлений.

Суд установил, что в сентябре 2001 года Яланузян решил убить двух предпринимателей, чтобы завладеть принадлежавшими им торговыми павильонами на побережье Адлерского района Сочи. Для исполнения заказа он привлек Карагозяна и Чолокяна, пообещав каждому по $10 тыс. за убийство одного человека. По данным суда, участники заранее подготовили оружие и план действий, распределив между собой роли.

В сентябре 2001 года Карагозян несколько раз выстрелил из пистолета в одного из предпринимателей, когда тот направлялся из кафе к залу игровых автоматов. Потерпевший скончался на месте. В марте 2002 года Чолокян застрелил второго бизнесмена, дождавшись, когда тот сядет в автомобиль после праздничного мероприятия.

После убийств пять торговых павильонов перешли под контроль осужденных.

Суд признал Яланузяна, Карагозяна и Чолокяна виновными по пп. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой, из корыстных побуждений, по найму и сопряженное с бандитизмом.

Яланузян получил 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Карагозян — 13 лет, Чолокян — 12 лет и шесть месяцев. Кроме того, суд взыскал с осужденных в пользу потерпевших 75 млн руб. в счет компенсации морального вреда и материального ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.

Вячеслав Рыжков