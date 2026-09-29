Браслет Bvlgari за 1,3 млн рублей изъяли на таможне в Краснодаре

Краснодарские таможенники изъяли у пассажирки, прилетевшей из Стамбула, незадекларированный браслет Bvlgari стоимостью 1,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Краснодарской таможни Фото: пресс-служба Краснодарской таможни

Во время выборочного контроля инспекторы обнаружили у пассажирки браслет в форме змеи с гравировкой Bvlgari. По ее словам, украшение ей подарил родственник в Турции.

Согласно заключению таможенного эксперта, браслет изготовлен из золота 750-й пробы со вставками из ограненных алмазов. Его рыночная стоимость составляет 1,3 млн руб., что эквивалентно €14,4 тыс.

Браслет изъят. Краснодарская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ.

Наталья Белоштейн