Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Жительнице Пензенской области грозит срок за подделку паспорта

В Наровчатском районе жительница подделала паспорт, чтобы зарегистрировать брак. Об этом сообщили в УМВД России по Пензенской области.

Фото: Администрация Выборгского МР Ленобласти

Фото: Администрация Выборгского МР Ленобласти

Подделку заметили в ЗАГСе. На допросе женщина призналась, что вырезала лезвием страницы из паспортов дочери и родственника и поменяла их местами.

В штампе о регистрации она зачистила цифры и дописала нужную дату чернилами. Механические изменения подтвердила экспертиза.

Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы, уточнили в полиции.

Нина Шевченко