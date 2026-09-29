Жительнице Пензенской области грозит срок за подделку паспорта

В Наровчатском районе жительница подделала паспорт, чтобы зарегистрировать брак. Об этом сообщили в УМВД России по Пензенской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Выборгского МР Ленобласти Фото: Администрация Выборгского МР Ленобласти

Подделку заметили в ЗАГСе. На допросе женщина призналась, что вырезала лезвием страницы из паспортов дочери и родственника и поменяла их местами.

В штампе о регистрации она зачистила цифры и дописала нужную дату чернилами. Механические изменения подтвердила экспертиза.

Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы, уточнили в полиции.

Нина Шевченко