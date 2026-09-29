В Новороссийске за три года сэкономили 178 млн рублей за счет энергосбережения

Экономия ресурсов в Новороссийске за три года составила 178 млн руб. Город удерживает лидерство среди городских округов Краснодарского края по реализации мероприятий в сфере энергосбережения с 2023 года, сообщила Карина Анищенко.

В социальной сфере благодаря модернизации оборудования учреждения сэкономили около 20 млн руб. За отчетный период в них установили более 7 тыс. единиц энергосберегающего оборудования. В их числе 6,8 тыс. светодиодных ламп, датчики движения, регуляторы тепла и ограничители расхода воды. Эти меры обеспечили экономию 11 млн руб.

В сфере ЖКХ и транспорта экономический эффект за три года составил 158 млн руб. Высвобожденные средства городского бюджета и внебюджетные ресурсы учреждений направляются на их дальнейшее развитие.

В планах — утепление 8,5 тыс. кв. м кровель в 24 многоквартирных домах и 2,8 тыс. кв. м фасадов в шести МКД.

Кроме того, управляющая компания «Радуга Новороссийск» прорабатывает с собственниками вопрос установки солнечных электростанций. По расчетам, это позволит снизить расходы на электроэнергию до 50% и обеспечить автономность зданий. Решение об установке принимается на общих собраниях собственников. Реализовать проект планируется до конца 2026 года.

Карина Анищенко также напомнила о стратегической задаче — к 2035 году сократить потребление энергоресурсов на треть во всех ключевых секторах экономики.

Мария Удовик