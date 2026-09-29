Гранотомет и боеприпасы нашли в гараже у жителя Ставрополья

В Ставропольском крае сотрудники полиции и УФСБ обнаружили в гараже жителя Георгиевска арсенал оружия и боеприпасов. По данным регионального ГУ МВД, из схрона изъяли около 200 выстрелов к ручным и станковым гранатометам, порядка 3,5 тыс. патронов, три гранаты и подствольный гранатомет.

По версии правоохранительных органов, к незаконному хранению арсенала причастен 63-летний житель Георгиевска. Схрон был оборудован в гараже на территории одного из гаражно-строительных кооперативов в станице Незлобной.

Экспертиза установила, что изъятые оружие и боеприпасы являются боевыми и пригодны для использования. Кроме того, оперативники обнаружили семь предметов, внешне и конструктивно схожих с автоматическими станковыми гранатометами. Их направили на исследование.

Следственный отдел ОМВД России «Георгиевский» возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 222.2 УК РФ. Дела объединены в одно производство. Правоохранители устанавливают источник приобретения оружия и боеприпасов и другие обстоятельства произошедшего.

Вячеслав Рыжков