В Краснодаре и Севастополе осудили фигурантов дела о прослушке радиоэфира ЧФ

Суды Краснодара и Севастополя приговорили к 12, 16 и 17 годам колонии строгого режима трех фигурантов дела о государственной измене. По версии ФСБ, осужденные входили в агентурную сеть Главного управления разведки Минобороны Украины и участвовали в установке оборудования для удаленного контроля радиоэфира в районах базирования кораблей Черноморского флота. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, один из фигурантов, уроженец Крыма 1991 года рождения, был завербован сотрудником украинской военной разведки во время поездки в Польшу. После этого он привлек к сотрудничеству двух жителей полуострова 1991 и 1968 годов рождения.

Как утверждает ФСБ, с их участием оборудование для удаленного контроля радиоэфира через интернет было установлено в Севастополе и Новороссийске. В ведомстве заявили, что его использование могло позволить получать сведения о составе корабельных группировок, их боеготовности и планах командования, а также корректировать ракетные удары и атаки беспилотников.

В отношении всех трех фигурантов Следственное управление ФСБ расследовало уголовные дела по ст. 35 и ст. 275 УК РФ — государственная измена, совершенная группой лиц по предварительному сговору. По итогам рассмотрения дел суды назначили им наказание в виде лишения свободы на 12, 16 и 17 лет соответственно.

Вячеслав Рыжков