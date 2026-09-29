В Ярославле к отопительному сезону готовы 99,5% многоквартирных домов

В Ярославле техническая готовность многоквартирных домов к отопительному сезону достигла 99,5%, сообщил директор департамента городского хозяйства мэрии Олег Виноградов на общегородском совещании 29 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Общая готовность теплоисточников составляет 95%, а социальные объекты подготовлены к сезону полностью. На тепловых сетях после гидравлических испытаний остается 91 дефект из выявленных 1,3 тыс.

Дата начала отопительного сезона пока не определена. Решение о подаче тепла власти будут принимать с учетом прогноза погоды, нормативов, обращений жителей и температуры внутри зданий.