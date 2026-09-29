Председатель Чусовской думы сложил полномочия

Сегодня дума Чусовского округа приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата Константина Адаменко и о прекращении им полномочий председателя думы. Об этом сообщает telegram-канал «На местах». Вопрос об избрании нового спикера рассмотрят на заседании представительного органа в первой половине октября.

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Константин Адаменко работает начальником отдела по взаимодействию с госорганами Чусовского металлургического завода. Он возглавлял думу округа первого созыва в 2019-2024 годах. В 2024-м был переизбран вновь.

Сегодня сообщалось, что господин Адаменко вошел в окончательный список 30 избранных депутатов краевого заксобрания по единому краевому избирательному округу.