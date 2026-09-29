Автомобили OMODA — каким будет завтра — уже сегодня решаешь ты

Создавай новое, удивляй и вдохновляй других.

Фото: пресс-служба ООО «ДМ-авто» Север»

OMODA — бренд для тех, кто не боится перемен, ценит яркий стиль, индивидуальность и открыт актуальным трендам. Раскрывай свой творческий потенциал, трансформируй привычную реальность, заряжай энергией единомышленников — чтобы вместе создавать модное, прогрессивное, удивительное завтра.

Дизайн OMODA не следует трендам, а задает их. Цифровые технологии и неординарные решения сочетаются с ежедневным комфортом. Все для того, чтобы автомобиль стал твоим креативным соавтором, вдохновляющим на самые смелые задумки.

Технологии

OMODA — это гармония стиля, инноваций и комфорта.

В салоне водителя встречают большие HD-экраны с поддержкой Apple CarPlay / Android Auto, беспроводная зарядка и голосовой ассистент. Телематическая система позволяет управлять функциями автомобиля со смартфона.

Защиту гарантируют кузов из высокопрочной стали (5 звёзд Euro NCAP), до 7 подушек безопасности и комплекс из 16 интеллектуальных ассистентов ADAS . Все модели адаптированы для российских погодных условий и оснащены полным пакетом тёплых опций.

Инновационный дизайн и аэродинамика

Дизайн кузова OMODA разрабатывался в рамках концепции Арт в Движении, где каждый элемент подчинён идее движения и гармонии. Модели C5 и C7 получили динамичный силуэт кросс-фастбэк, который не только подчёркивает спортивный характер, но и снижает аэродинамическое сопротивление, что положительно сказывается на топливной экономичности и устойчивости на высоких скоростях. Фирменная радиаторная решётка, выразительные дневные ходовые огни, матричные задние фонари с трехмерным-эффектом и двухцветная окраска кузова делают автомобили OMODA заметными в городском потоке и подчёркивают их премиальный статус.

Особенно индивидуальный дизайн подчеркивают:

Решётка радиатора Звездный бриллиант с градиентными паттерном , создающая трехмерный-эффект.

Легкосплавные диски, улучшающие охлаждение тормозов и визуальный баланс кузова.

Парящая крыша с чёрными стойками, визуально снижающая высоту автомобиля.

Полностью светодиодная оптика: Светодиодные фары с выразительными дневными ходовыми огнями и задние фонари с трехмерным-эффектом.

Стальной каркас

Кузова OMODA C5 и C7 разработаны с прицелом на максимальную безопасность. В конструкции широко применяется высокопрочная сталь Benteler — до 78% кузова выполнено из этого материала, а в ключевых зонах используется сталь с пределом прочности до 1500 МПа и термически обработанные элементы. Такой подход обеспечивает высокую жёсткость кузова, что критически важно при столкновениях и защите пассажиров.

Инженеры внедрили инновационную “клеточную” энергоёмкую структуру кузова, которая формирует своеобразный защитный кокон для пассажиров. Эта структура эффективно распределяет и поглощает энергию удара, минимизируя деформацию салона и снижая риск травмирования людей внутри. Трёхконтурная система распределения нагрузок и специальные энергопоглощающие элементы по периметру кузова повышают устойчивость при лобовых и боковых столкновениях.

Адаптация к российским условиям

Особое внимание уделено антикоррозийной защите. Наружные панели кузова изготовлены из оцинкованной стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к воздействию влаги, реагентов и перепадов температур. Днище обработано специальным покрытием, защищающим от ржавчины и повреждений гравием. Для российских покупателей действует расширенная гарантия на кузов - до 5* лет или 150 000* км пробега, что подтверждает уверенность бренда в качестве своих автомобилей.

Практичность и комфорт

Габариты OMODA обеспечивают баланс между манёвренностью в городе и достаточным пространством для семьи или путешествий. Вместительный багажник и продуманная эргономика салона делают автомобили OMODA универсальными для повседневных задач.

В топовых комплектациях OMODA C5 доступны люк, легкосплавные диски 18”, декоративная наружная подсветка, задний спойлер и зеркала с электрорегулировкой и обогревом, интеллектуальные системы помощи водителю. Всё это не только повышает безопасность и комфорт, но и подчёркивает индивидуальность владельца.

В топовых комплектациях OMODA C7 доступны панорамная крыша с люком и легкосплавные диски 19”, голосовое управление, навигация и 16 интеллектуальных систем помощи водителю.

Узнать подробнее об автомобилях OMODA, а также пройти тест-драйв , вы можете уже сегодня в салоне нового официального дилера в г. Краснодар Леон-Авто

Официальный дилер OMODA

Леон-Авто

Г. Краснодар, ул. Рашпилевская,321/2

+7 861 238-01-23

www.krasnodar-omoda-jaecoo.ru

*5 лет гарантии на автомобили OMODA C7 или 150 000 км пробега. *3 года гарантии на автомобили OMODA C5 или 100 000 км пробега

ООО «ДМ-авто» Север»

https://esteo-leon-avto.ru/