В Тамбове 17-летний водитель и его пассажир погибли в ДТП на Советской улице

Автомобиль «Лада Гранта» вылетел с дороги и врезался в опору уличного освещения на Советской улице Тамбова. За рулем авто находился 17-летний молодой человек без водительского удостоверения. Он и его 26-летний пассажир погибли на месте происшествия до приезда «скорой», сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Тамбовской области Фото: прокуратура Тамбовской области

Авария произошла накануне, 28 сентября, около 20:05 на новом участке улицы в районе дома №210. Машина двигалась в сторону улицы Запрудной. Согласно предварительным данным, молодой человек не справился с управлением. Сообщается также, что водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, повлекшим по неосторожности смерть человека (ст. 264 УК РФ). Прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств ДТП. На место происшествия выезжал прокурор Октябрьского района Тамбова Владимир Ельцов.

В июле «Ъ-Черноземье» рассказывал о ДТП на 56-м километре автодороги Тамбов — Пенза на территории Рассказовского округа Тамбовской области, в котором погибла семья из Воронежа. Автомобиль BMW X5, в котором ехали 44-летний мужчина, его супруга 1985 года рождения, а также их дети — девятилетний и шестилетний мальчики — выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем SITRAK.

Денис Данилов