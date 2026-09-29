Еще одну проверку систем оповещения проведут на Кубани 7 октября

7 октября в Краснодаре и Краснодарском крае пройдет комплексная проверка системы оповещения населения. Устройства оповещения будут запущены в 10:40 и 11:10, передает пресс-служба мэрии Краснодара.

Накануне в Краснодаре провели частичную проверку системы. По словам начальника управления гражданской защиты администрации города Павла Иванова, специалисты протестировали 56 систем, установленных в 2026 году. Все они сработали штатно.

Во время комплексной проверки специальное сообщение можно будет услышать по «Радио России», а также на десяти цифровых телеканалах, включая «Первый канал», «Россия 1», НТВ, «Пятый канал», «Россия 24» и ОТР.

В администрации Краснодара отметили, что во время проверки также могут поступать сигналы об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций. В таком случае жителей просят ориентироваться на содержание СМС и push-уведомлений приложения «МЧС России», а также сообщения сиренно-речевых устройств.

Вячеслав Рыжков