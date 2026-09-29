Подозреваемый в нападении на продавщицу в Нальчике умер при попытке скрыться

Житель Нальчика, который состоял на учете в психоневрологическом диспансере, напал с ножом на продавщицу магазина и скончался от сердечного приступа, убегая от преследователей, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные правоохранительных органов Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, 27 сентября 2026 года подозреваемый, войдя в помещение магазина в городе Нальчике, в ходе конфликта с продавщицей нанес ей несколько ударов ножом, от которых она скончалась на месте происшествия.

Региональное СУ СК РФ возбудило уголовное дело.

Наталья Белоштейн