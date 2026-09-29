Зарегистрированы пять депутатов Госдумы девятого созыва от Самарской области

Избирательная комиссия Самарской области зарегистрировала депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ девятого созыва, избранных по одномандатным округам на территории региона. Об этом сообщает облизбирком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Самарскую область в нижней палате парламента будут представлять пять человек. Четыре из пяти мандатов достались кандидатам от «Единой России» — Александр Фетисов (Самарский округ № 159), Денис Портнягин (Красноглинский округ № 161), Андрей Трифонов (Жигулевский округ № 162) и Александр Живайкин. Единственным кандидатом от оппозиции, одержавшим победу в одномандатном округе, стал представитель КПРФ Леонид Калашников, переизбранный по Тольяттинскому округу № 160.

Таким образом, расклад сил по одномандатным округам Самарской области не изменился по сравнению с предыдущим созывом — четыре места у «Единой России», одно у КПРФ.

Георгий Портнов