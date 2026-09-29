В Ингушетии после капремонта открыли участок дороги Малгобек — Вознесенская

В Малгобекском районе Ингушетии после капитального ремонта открыли участок дороги Малгобек — Вознесенская протяженностью 4 км. Работы выполнили в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

По словам главы Ингушетии, этой дорогой ежедневно пользуются жители Малгобекского района и города Малгобек. По ней они добираются на работу, учебу, в медицинские и другие социальные учреждения.

В рамках первого этапа реконструкции на участке уложили новый асфальт, установили дорожные знаки и барьерное ограждение. Также обустроили более 1,5 км тротуаров.

Реконструкция дороги предусмотрена в два этапа. Второй этап планируется начать в апреле 2027 года. Всего в рамках проекта предстоит реконструировать 17,7 км дороги Малгобек — Вознесенская.

«Завершили первый этап реконструкции дороги Малгобек — Вознесенская. Этой дорогой каждый день пользуются жители Малгобекского района и города Малгобек»,— сообщил Махмуд-Али Калиматов.

Мария Удовик