Генсовет «Единой России» согласовал кандидата на пост спикера заксобрания Прикамья

Генеральный совет «Единой России» одобрил кандидатуру Валерия Сухих на пост спикера законодательного собрания Пермского края, сообщает пресс-служба краевого парламента. Ранее она была выдвинута президиумом реготделения партии. Кроме того, на должность руководителя фракции партии в региональном заксобрании согласован Юрий Борисовец. Решения по кандидатурам будут доведены до членов фракции в краевом парламенте для избрания на первых заседаниях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Валерий Сухих занимал пост председателя заксобрания Прикамья прошлого созыва.

Юрий Борисовец является одним из ключевых депутатов краевого парламента. Он является гендиректором инвестиционно-управляющей компании «Риал», в пятом созыве господин Борисовец также возглавлял фракцию «Единой России».