Удмуртия первая в РФ по числу автозаймов на тысячу жителей в январе—августе

Удмуртия заняла первое место среди российских регионов по количеству новых автокредитов на 1 тыс. жителей по итогам восьми месяцев — показатель составил 10,5 автозайма. Это следует из данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В августе банки выдали жителям Удмуртии 2,3 тыс. автокредитов на общую сумму почти 3,5 млрд руб. По сравнению с июлем количество выдач выросло на 16%, объем кредитования — на 17%. Средний размер автокредита составил 1,4 млн руб., средний срок — 74 месяца.

По объему выдач автокредитов Удмуртия заняла 13-е место среди российских регионов. За восемь месяцев жители республики оформили 15,2 тыс. автокредитов на 21,4 млрд руб. Средний размер кредита за этот период составил 1,4 млн руб., средний срок — 74 месяца.

В августе в России банки выдали 115,2 тыс. автокредитов на 183,1 млрд руб. Количество выдач за месяц выросло на 10%, объем кредитования — на 11%. В годовом выражении число выданных кредитов снизилось на 3%, а объем вырос на 5%.

Всего за январь–август россияне оформили 795,7 тыс. автокредитов на 1,24 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач увеличилось на 9%, объем — на 28%.

Средний чек автокредита в августе составил 1,6 млн руб., средний срок — 72 месяца. Полная стоимость кредита (ПСК) снизилась до 17,2%. Для новых автомобилей она составила 14,6%, для автомобилей с пробегом — 22,7%.

На новые автомобили в августе пришлось 68% от общего количества выданных автокредитов и 69% от их совокупного объема.