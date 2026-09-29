Жители Татарстана в возрасте 14–22 лет с начала года потратили по «Пушкинской карте» 342 млн руб. По объему трат республика заняла первое место в ПФО, сообщает РБК Татарстан со ссылкой на ВТБ, оператора программы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстанцы потратили по «Пушкинской карте» 342 млн рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Татарстанцы потратили по «Пушкинской карте» 342 млн рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Из этой суммы на кино пришлось 112,5 млн руб., или 32,9% всех трат по карте. Это также максимальный показатель среди регионов ПФО. Наименьший объем трат по «Пушкинской карте» у жителей Кировской области (48,2 млн) и Марий Эл (40,8 млн).

Всего с начала года в Татарстане оформили более 260 тыс. «Пушкинских карт».

Анна Кайдалова