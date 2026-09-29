В Татарстане уголовные дела по фактам страхового мошенничества возбуждают по 10,3% заявлений, направленных в правоохранительные органы. В среднем по России этот показатель составляет 31%, сообщает РБК Татарстан со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане уголовные дела по страховым мошенничествам возбуждают в 10,3% случаев

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Татарстане уголовные дела по страховым мошенничествам возбуждают в 10,3% случаев

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 2024 году в Татарстане уголовные дела возбуждали по 8% заявлений о страховом мошенничестве, в 2018 году — по 10%.

Около 88–90% выявляемых эпизодов по-прежнему приходится на ОСАГО и каско, однако с 2024 года активность организованных групп сместилась в более дорогие сегменты.

Анна Кайдалова