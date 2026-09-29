Нижегородца обвиняют в передаче мошенникам 11 млн рублей от обманутых граждан

Жителя Нижнего Новгорода обвиняют в посредничестве при обмане шести пенсионеров. Общая сумма ущерба составила почти 11 млн руб., сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В середине сентября 2026 года в отдел полиции Сормовского района Нижнего Новгорода обратился 69-летний потерпевший, который рассказал, что отдал незнакомцу 4,5 млн руб. после звонка от другого неизвестного. Тот убедил пенсионера в необходимости «задекларировать» деньги. По данному факту возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По подробному описанию курьера полицейские установили подозреваемого, им оказался 38-летний ранее не судимый нижегородец. В дальнейшем полицейские установили его причастность к пяти аналогичным преступлениям: 73-летняя жительница Дзержинска и 82-летняя нижегородка отдали 2,2 млн и 1 млн руб. для «декларирования»; 61-летняя сормовичка отдала более 1,3 млн руб. под угрозой привлечения к уголовной ответственности; 75-летняя нижегородка передала курьеру 1 млн руб. под предлогом отмены сомнительной операции; 63-летняя жительница Кулебак отдала 850 тыс. руб. для перевода денег на «безопасный счет».

Задержанный рассказал полицейским, что сам с потерпевшими не связывался, а только забирал у них деньги и переводил их на криптокошельки.

Фигуранта проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Галина Шамберина