Жителей Павловского района попросили не выходить на улицу из-за пожара на нефтебазе

Жителям ближайших к месту пожара на нефтебазе улиц в Павловском районе Краснодарского края Роспотребнадзор рекомендовал по возможности не выходить на улицу, не открывать окна, проводить влажную уборку и отказаться от курения. При необходимости выхода следует использовать маски или респираторы. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Специалисты регулярно проверяют качество воздуха в жилой зоне станицы Павловской с учетом направления ветра. При появлении одышки, кашля или других симптомов Роспотребнадзор рекомендует обратиться к врачу.

Ситуация остается на контроле ведомства. Власти района призвали жителей соблюдать рекомендации и сохранять спокойствие.

Наталья Белоштейн